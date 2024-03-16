Праздники 16 марта: День без селфи, черная пресса и другие события

Что празднуют в Украине и мире 16 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 16 марта
Международный день спортивных автогонок
Отмечается ежегодно, чтобы вспомнить о динамизме, азарте и эмоциях, которые дарят автогонки. Этот день собирает поклонников этого вида спорта, чтобы отпраздновать его красоту и величие.
День свободы информации
Подчеркивает важность свободного доступа к информации для развития общества. Этот день напоминает о необходимости защиты свободы слова и поощряет людей к критическому мышлению.
День черной прессы
Чтит память журналистов, которые погибли, борясь за свободу слова. Этот день является напоминанием о том, что свобода прессы не всегда гарантирована, и ее нужно защищать.
День квилтинга
Празднуется любителями лоскутного шитья, чтобы поделиться своими творениями и мастерством. Этот день дает возможность людям познакомиться с этим видом рукоделия и его богатой историей.
День без селфи
Поощряет людей жить моментом, а не зацикливаться на его документировании. Этот день дает возможность отдохнуть от социальных сетей и просто насладиться жизнью.
Именины 16 марта
16 марта именины празднуют: Александр, Трофим, Павел, Денис, Александр, Трофим.
Кто из известных людей родился 16 марта
В этот день родились:
- 1894 год: Юрий Дараган, украинский поэт, представитель «пражской школы».
- 1917 год: Виктор Тищенко, украинский литературовед, педагог, исследователь фольклора.
- 1944 год: Николай Подгорный, украинский живописец.
Памятные даты 16 марта
- 587 год до н.э.: Навуходоносор II захватывает Иерусалим.
- 870 год: Основание в Болгарии православной церкви.
- 1521 год: Фернан Магеллан достигает берегов современных Филиппин, где через полтора месяца погибает.
- 1827 год: Начинает выходить «Журнал свободы» — первая газета в США, основанная афроамериканцами.
- 1851 год: Испания и Ватикан заключают конкордат, что делает католическую церковь единственной государственной.
- 1880 год: По подозрению в революционной агитации арестовывают Ивана Франко.
- 1900 год: Артур Эванс официально открывает Минойскую цивилизацию.
- 1917 год: В Киеве происходит большая манифестация — День праздника революции.
- 1919 год: В США впервые испытывают беспроводной телефон для переговоров с самолетом.
- 1923 год: Римская полиция запрещает свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах.
- 1960 год: В Нью-Йорке представляют первый автомобиль на солнечных батареях.
- 1978 год: «Красные бригады» похищают и убивают итальянского политика Альдо Моро.
- 1988 год: Газовая атака на курдский город Халабджа, в результате которой погибает несколько тысяч человек.
- 1990 год: Во Львове начинает работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.
- 1994 год: Фигуристка Тоня Гардинг изгнана из спорта за нападение на Нэнси Кэрриган.
- 1998 год: Папа Римский Иоанн Павел II приносит извинения за бездействие католиков во время Холокоста.
- 2006 год: Генеральная ассамблея ООН почти единогласно голосует за создание Совета по правам человека.
- 2014 год: В Крыму проходит незаконный референдум, организованный марионеточной властью полуострова.