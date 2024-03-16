Праздники 16 марта: День без селфи, черная пресса и другие события

Праздники и события 16 марта

Международный день спортивных автогонок

Отмечается ежегодно, чтобы вспомнить о динамизме, азарте и эмоциях, которые дарят автогонки. Этот день собирает поклонников этого вида спорта, чтобы отпраздновать его красоту и величие.

День свободы информации

Подчеркивает важность свободного доступа к информации для развития общества. Этот день напоминает о необходимости защиты свободы слова и поощряет людей к критическому мышлению.

День черной прессы

Чтит память журналистов, которые погибли, борясь за свободу слова. Этот день является напоминанием о том, что свобода прессы не всегда гарантирована, и ее нужно защищать.

День квилтинга

Празднуется любителями лоскутного шитья, чтобы поделиться своими творениями и мастерством. Этот день дает возможность людям познакомиться с этим видом рукоделия и его богатой историей.

День без селфи

Поощряет людей жить моментом, а не зацикливаться на его документировании. Этот день дает возможность отдохнуть от социальных сетей и просто насладиться жизнью.

Именины 16 марта

16 марта именины празднуют: Александр, Трофим, Павел, Денис, Александр, Трофим.

Кто из известных людей родился 16 марта

В этот день родились:

1894 год: Юрий Дараган, украинский поэт, представитель «пражской школы».

1917 год: Виктор Тищенко, украинский литературовед, педагог, исследователь фольклора.

1944 год: Николай Подгорный, украинский живописец.

Памятные даты 16 марта