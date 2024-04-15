Свята 15 квітня: День мистецтва, Екологічних знань, День Макдональдса та слідчих

День пам’яті Титаніка

Про загибіль лайнера і людей на його борту згадують щороку 15 квітня в річницю катастрофи. Це день, коли згадують про трагедію “Титаніка”, британського пасажирського лайнера, який затонув у 1912 році після зіткнення з айсбергом. Ця подія стала однією з найбільших морських катастроф у мирний час і забрала життя понад 1500 людей. День пам’яті є нагодою для вшанування пам’яті загиблих і роздумів про важливість морської безпеки.

День Макдональдса

Свято це припадає на 15 квітня і відзначається як річниця відкриття першої франшизи McDonald’s Реєм Кроком у 1955 році. Це свято відображає історію та розвиток однієї з найбільших мереж швидкого харчування у світі. McDonald’s відомий своєю системою обслуговування “Speedee” та впливом на індустрію швидкого харчування. Однак, компанія також зазнала критики за сприяння ожирінню та низькі зарплати, але водночас отримала визнання за благодійні зусилля.

День працівників кримінального розшуку

В Україні професійне свято слідчих відзначається 15 квітня на честь створення секції судово-кримінального розшуку у 1919 році. Це професійне свято визнає важливу та небезпечну роботу співробітників кримінального розшуку, які розслідують тяжкі злочини та працюють над запобіганням новим кримінальним діям. Цей день також є нагодою для вшанування їхньої відданості та внеску у зміцнення законності та правопорядку.

Всесвітній день мистецтва

День цей святкується 15 квітня і був ініційований Міжнародною асоціацією мистецтв (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО. Цей день відзначається на честь дня народження Леонарда да Вінчі, який є яскравим представником мистецтва Відродження. Свято має на меті підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі. Всесвітній день мистецтва є важливим для визнання та підтримки художників та їхнього внеску у культурне життя суспільства.

Міжнародний день екологічних знань

Свято також відзначається 15 квітня і був запроваджений у 1992 році під час Конференції ООН. Цей день присвячений поширенню екологічних знань та підвищенню обізнаності про екологічні проблеми. Екологи та активісти використовують цей день для інформування громадськості про стан навколишнього середовища та необхідність дій для його захисту. Свято підкреслює важливість екологічної освіти та розвитку знань, які допомагають зберегти природу для майбутніх поколінь.

Які історичні події стались 15 квітня

1540 — засновано місто Тернопіль.

1657 — Козацька рада затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.

1912 — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік». Загинуло близько півтори тисячі людей.

1940 — СРСР і Японія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1948 — відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.

1989 — у тисняві на стадіоні «Гіллсборо» в Шеффілді (Англія) загинули 96 уболівальників ФК «Ліверпуль», 766 отримали поранення.

1993 — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

2002 — катастрофа Boeing 767 у Пусані (Південна Корея) — 129 загиблих.

2013 — терористичний акт на Бостонському марафоні: з інтервалом у 12 секунд сталися два вибухи — загинули троє людей, постраждали понад 280.

2019 — внаслідок масштабної пожежі значних руйнувань зазнав Собор Паризької Богоматері в Парижі.

Хто народився 15 квітня