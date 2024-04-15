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Праздники 15 апреля: День искусства, Экологических знаний, День Макдональдса и следователей

Праздники 15 апреля: День искусства, Экологических знаний, День Макдональдса и следователей

15 апреля 2024 года мир отмечает несколько интересных праздников а также вспоминает погибших на океанском лайнере «Титаник». В Украине уважают работников уголовного розыска.

День памяти Титаника

О гибели лайнера и людях на его борту вспоминают ежегодно 15 апреля в годовщину крушения. Это день, когда вспоминают о трагедии «Титаника», британского пассажирского лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом. Это событие стало одной из величайших морских катастроф в мирное время и унесло жизни более 1500 человек. День памяти является возможностью почтить память погибших и размышления о важности морской безопасности.

День Макдональдса

Праздник этот выпадает на 15 апреля и отмечается как годовщина открытия первой франшизы McDonald’s Рэем Кроком в 1955 году. Этот праздник отражает историю и развитие одной из самых больших сетей быстрого питания в мире. McDonald’s известен своей системой обслуживания Speedee и влиянием на индустрию быстрого питания. Однако компания также подверглась критике за содействие ожирению и низкие зарплаты, но в то же время получила признание за благотворительные усилия.

День работников уголовного розыска

В Украине профессиональный праздник следователей отмечается 15 апреля в честь создания секции судебно-уголовного розыска в 1919 году. Этот профессиональный праздник признает важную и опасную работу сотрудников уголовного розыска, которые расследуют тяжкие преступления и работают над предотвращением новых уголовных действий. Этот день также является честью их преданности и вклада в укрепление законности и правопорядка.

Всемирный день искусства

День этот отмечается 15 апреля и был инициирован Международной ассоциацией искусств (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО. Этот день отмечается в честь дня рождения Леонарда да Винчи, являющегося ярким представителем искусства Возрождения. Целью праздника является повышение осведомленности о творческой деятельности во всем мире. Всемирный день искусства важен для признания и поддержки художников и их вклада в культурную жизнь общества.

Международный день экологических знаний

Праздник также отмечается 15 апреля и был введен в 1992 году на Конференции ООН. Этот день посвящен распространению экологических знаний и повышению осведомленности об экологических проблемах. Экологи и активисты используют этот день для информирования общественности о состоянии окружающей среды и необходимости действий по его защите. Праздник подчеркивает важность экологического образования и развития знаний, помогающих сохранить природу для будущих поколений.

Какие исторические события произошли 15 апреля

  • 1540 — основан город Тернополь.
  • 1657 — Казацкий совет утвердил наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию.
  • 1912 — в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». Погибли около полутора тысяч человек.
  • 1940 — СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, а также заявление о незыблемости границ Монгольской Народной Республики и Манчжоу-Го.
  • 1948 — произошло первое военное столкновение между израильтянами и арабами.
  • 1989 — в давке на стадионе «Гиллсборо» в Шеффилде (Англия) погибли 96 болельщиков ФК «Ливерпуль», 766 получили ранения.
  • 1993 — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу.
  • 2002 — катастрофа Boeing 767 в Пусане (Южная Корея) — 129 погибших.
  • 2013 — террористический акт на Бостонском марафоне: с интервалом в 12 секунд произошли два взрыва — погибли три человека, пострадали более 280.
  • 2019 — в результате масштабного пожара значительные разрушения понес Собор Парижской Богоматери в Париже.

Кто родился 15 апреля

  • 1452 — Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, математик.
  • 1469 — Нанак, основатель сикхизма.
  • 1707 — Леонард Эйлер, швейцарский и немецкий математик.
  • 1793 — Фридрих Струве, немецкий астроном.
  • 1800 — Джеймс Росс, британский офицер, исследователь Арктики и Антарктики.
  • 1894 — Бесси Смит, американская певица.
  • 1894 — Никита Хрущев, советский государственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964).
  • 1896 — Николай Семенов, советский химик и физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1956 года.
  • 1904 — Аршиль Горки, американский художник.
  • 1905 — Серж Лифарь, украинский балетный танцовщик и хореограф.
  • 1912 — Ким Ир Сен, корейский революционер, основатель и лидер КНДР (1948-1994).
  • 1921 — Георгий Береговой, украинский советский космонавт.
  • 1941 — Роман Балаян, украинский кинорежиссер.
  • 1949 — Алла Пугачева, советская и русская певица.
  • 1960 — Филипп I, король Бельгии.
  • 1987 — Александр Гвоздик, украинский боксер.
  • 1990 — Эмма Уотсон, британская актриса.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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