Свята 12 березня: День ананаса, Новий рік в Ацтеків, посадка квітів та інші події

Свята та події 12 березня

День Сонця-Землі

Цей день присвячений екосистемі нашої планети та нагадує про важливість бережливого ставлення до Землі.

День посадки квітів

В цей день люди по всьому світу садять квіти, щоб зробити світ красивішим і приємнішим.

День організації домашнього офісу

Цей день допомагає людям, які працюють вдома, організувати свій робочий простір та підвищити продуктивність.

Всесвітній день боротьби з кіберцензурою

Цей день привертає увагу до проблеми цензури в Інтернеті та заохочує людей до захисту свободи слова.

Ацтекський Новий рік

Це традиційне свято, яке знаменує собою початок нового року в ацтекському календарі.

Всесвітній день боротьби з глаукомою

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про глаукому, одне з найпоширеніших захворювань очей, яке може призвести до сліпоти.

Всесвітній день ананаса

Цей день — чудова можливість поласувати цим ароматним та соковитим фруктом, а також дізнатися більше про його користь для здоров’я.

Іменини 12 березня

12 березня іменини святкують: Григорій, Феофан, Семен, Симеон.

Хто з відомих людей народився 12 березня

У цей день народилися:

1863 рік: Володимир Іванович Вернадський, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології. Він також автор вчення про біосферу, її еволюцію та перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму). Вернадський був першим президентом Академії Наук України.

1914 рік: Лідія Компанієць, українська поетеса та сценаристка. Її творчість відзначається емоційністю, щирістю та глибиною думки.

1949 рік: Валерій Матюхін, український диригент, художній керівник ансамблю «Київська камерата». Завдяки його таланту та працьовитості ансамбль здобув світове визнання.

Пам’ятні дати 12 березня