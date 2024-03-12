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Свята 12 березня: День ананаса, Новий рік в Ацтеків, посадка квітів та інші події

Свята 12 березня: День ананаса, Новий рік в Ацтеків, посадка квітів та інші події

Що святкують в Україні та світі 12 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Свята та події 12 березня

День Сонця-Землі

Цей день присвячений екосистемі нашої планети та нагадує про важливість бережливого ставлення до Землі.

День посадки квітів

В цей день люди по всьому світу садять квіти, щоб зробити світ красивішим і приємнішим.

День організації домашнього офісу

Цей день допомагає людям, які працюють вдома, організувати свій робочий простір та підвищити продуктивність.

Всесвітній день боротьби з кіберцензурою

Цей день привертає увагу до проблеми цензури в Інтернеті та заохочує людей до захисту свободи слова.

Ацтекський Новий рік

Це традиційне свято, яке знаменує собою початок нового року в ацтекському календарі.

Всесвітній день боротьби з глаукомою

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про глаукому, одне з найпоширеніших захворювань очей, яке може призвести до сліпоти.

Всесвітній день ананаса

Цей день  —  чудова можливість поласувати цим ароматним та соковитим фруктом, а також дізнатися більше про його користь для здоров’я.

Іменини 12 березня

12 березня іменини святкують: Григорій, Феофан, Семен, Симеон.

Хто з відомих людей народився 12 березня

У цей день народилися:

  • 1863 рік: Володимир Іванович Вернадський, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології. Він також автор вчення про біосферу, її еволюцію та перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму). Вернадський був першим президентом Академії Наук України.
  • 1914 рік: Лідія Компанієць, українська поетеса та сценаристка. Її творчість відзначається емоційністю, щирістю та глибиною думки.
  • 1949 рік: Валерій Матюхін, український диригент, художній керівник ансамблю «Київська камерата». Завдяки його таланту та працьовитості ансамбль здобув світове визнання.

Пам’ятні дати 12 березня

  • 86 рік до н.е. — Римський полководець Сулла захоплює Афіни після штурму та грабіжницького нападу.
  • 1360 рік: Король Англії Едуард III викупляє з французького полону Джеффрі Чосера за 16 фунтів, що в майбутньому стане одним з найвидатніших поетів Англії.
  • 1420 рік: Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів.
  • 1498 рік: Васко да Гама досягає Мозамбіку у своїй славетній морській подорожі.
  • 1504 рік: Місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для психологічного впливу на ямайських індіанців.
  • 1562 рік: Вассі (Шампань) стає місцем жорстокої релігійної різанини, коли католики вбивають гугенотів, розпочавши гугенотські війни.
  • 1565 рік: У Бразилії засновано португальську колонію Ріо-де-Жанейро.
  • 1692 рік: Починається масове переслідування та процес над салемськими відьмами у Новій Англії.
  • 1767 рік: Король Карл III виганяє орден єзуїтів з Іспанії.
  • 1780 рік: Пенсильванія стає першим штатом, що офіційно забороняє рабство.
  • 1790 рік: Проводиться перший перепис населення в США.
  • 1815 рік: Після втечі з Ельби Наполеон Бонапарт висаджується біля Канн з невеликим військом.
  • 1845 рік: Президент США Джон Тайлер підписує закон про включення Техасу до Сполучених Штатів.
  • 1872 рік: Конгрес США засновує перший національний парк в районі Єллоустоуна.
  • 1912 рік: У Сент-Луїсі Альберт Беррі здійснює перший стрибок з парашутом з літака у польоті.
  • 1928 рік: Доктор Герберт Еванс відкриває нову вітамінну речовину, яку назвав вітаміном F.
  • 1941 рік: Виходить в ефір перша комерційна FM-радіостанція у Нешвіллі.
  • 1943 рік: У Нью-Йорку відбувається масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.
  • 1947 рік: Заснований Міжнародний валютний фонд.
  • 1961 рік: Президент США Джон Кеннеді заявляє про створення Корпусу Миру.
  • 1976 рік: Парламент Великої Британії затверджує правила, що зобов’язують водіїв використовувати ремені безпеки.
  • 1977 рік: У Києві встановлюють пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді.
  • 1988 рік: Компанія Apple Computer оголошує про випуск нового CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh.
  • 1991 рік: Шахтарі Донбасу розпочинають страйк, вимагаючи політичних реформ.
  • 1995 рік: Австрія, Швеція та Фінляндія приєднуються до Європейського Союзу.
  • 1998 рік: Набирає чинності угода про партнерство і співробітництво між ЄС і Україною.
  • 2000 рік: Компанії Confinity і X.com оголошують про план злиття у платіжну систему PayPal.
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