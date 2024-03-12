Праздники 12 марта: День ананаса, Новый год у Ацтеков, посадка цветов и другие события

Что празднуют в Украине и мире 12 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 12 марта
День Солнца-Земли
Этот день посвящен экосистеме нашей планеты и напоминает о важности бережного отношения к Земле.
День посадки цветов
В этот день люди по всему миру сажают цветы, чтобы сделать мир красивее и приятнее.
День организации домашнего офиса
Этот день помогает людям, которые работают дома, организовать свое рабочее пространство и повысить производительность.
Всемирный день борьбы с киберцензурой
Этот день привлекает внимание к проблеме цензуры в Интернете и поощряет людей к защите свободы слова.
Ацтекский Новый год
Это традиционный праздник, который знаменует собой начало нового года в ацтекском календаре.
Всемирный день борьбы с глаукомой
Этот день посвящен повышению осведомленности о глаукоме, одном из самых распространенных заболеваний глаз, которое может привести к слепоте.
Всемирный день ананаса
Этот день — отличная возможность полакомиться этим ароматным и сочным фруктом, а также узнать больше о его пользе для здоровья.
Именины 12 марта
12 марта именины празднуют: Григорий, Феофан, Семен, Симеон, Феофан.
Кто из известных людей родился 12 марта
В этот день родились:
- 1863 год: Владимир Иванович Вернадский, украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии. Он также автор учения о биосфере, ее эволюции и преобразовании под влиянием человека в ноосферу (сферу разума). Вернадский был первым президентом Академии Наук Украины.
- 1914 год: Лидия Компаниец, украинская поэтесса и сценаристка. Ее творчество отличается эмоциональностью, искренностью и глубиной мысли.
- 1949 год: Валерий Матюхин, украинский дирижер, художественный руководитель ансамбля «Киевская камерата». Благодаря его таланту и трудолюбию ансамбль получил мировое признание.
Памятные даты 12 марта
- 86 год до н.э. — Римский полководец Сулла захватывает Афины после штурма и грабительского нападения.
- 1360 год: Король Англии Эдуард III выкупает из французского плена Джеффри Чосера за 16 фунтов, который в будущем станет одним из величайших поэтов Англии.
- 1420 год: Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов.
- 1498 год: Васко да Гама достигает Мозамбика в своем знаменитом морском путешествии.
- 1504 год: Лунное затмение, которое Христофор Колумб использует для психологического воздействия на ямайских индейцев.
- 1562 год: Васси (Шампань) становится местом жестокой религиозной резни, когда католики убивают гугенотов, начав гугенотские войны.
- 1565 год: В Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро.
- 1692 год: Начинается массовое преследование и процесс над салемскими ведьмами в Новой Англии.
- 1767 год: Король Карл III изгоняет орден иезуитов из Испании.
- 1780 год: Пенсильвания становится первым штатом, официально запрещающим рабство.
- 1790 год: Проводится первая перепись населения в США.
- 1815 год: После побега с Эльбы Наполеон Бонапарт высаживается возле Канн с небольшим войском.
- 1845 год: Президент США Джон Тайлер подписывает закон о включении Техаса в состав Соединенных Штатов.
- 1872 год: Конгресс США учреждает первый национальный парк в районе Йеллоустоуна.
- 1912 год: В Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом с самолета в полете.
- 1928 год: Доктор Герберт Эванс открывает новое витаминное вещество, которое назвал витамином F.
- 1941 год: Выходит в эфир первая коммерческая FM-радиостанция в Нэшвилле.
- 1943 год: В Нью-Йорке проходит массовая демонстрация в поддержку евреев Европы.
- 1947 год: Основан Международный валютный фонд.
- 1961 год: Президент США Джон Кеннеди заявляет о создании Корпуса Мира.
- 1976 год: Парламент Великобритании утверждает правила, обязывающие водителей использовать ремни безопасности.
- 1977 год: В Киеве устанавливают памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
- 1988 год: Компания Apple Computer объявляет о выпуске нового CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh.
- 1991 год: Шахтеры Донбасса начинают забастовку, требуя политических реформ.
- 1995 год: Австрия, Швеция и Финляндия присоединяются к Европейскому Союзу.
- 1998 год: Вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Украиной.
- 2000 год: Компании Confinity и X.com объявляют о плане слияния в платежную систему PayPal.