Праздники 12 марта: День ананаса, Новый год у Ацтеков, посадка цветов и другие события

Праздники и события 12 марта

День Солнца-Земли

Этот день посвящен экосистеме нашей планеты и напоминает о важности бережного отношения к Земле.

День посадки цветов

В этот день люди по всему миру сажают цветы, чтобы сделать мир красивее и приятнее.

День организации домашнего офиса

Этот день помогает людям, которые работают дома, организовать свое рабочее пространство и повысить производительность.

Всемирный день борьбы с киберцензурой

Этот день привлекает внимание к проблеме цензуры в Интернете и поощряет людей к защите свободы слова.

Ацтекский Новый год

Это традиционный праздник, который знаменует собой начало нового года в ацтекском календаре.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Этот день посвящен повышению осведомленности о глаукоме, одном из самых распространенных заболеваний глаз, которое может привести к слепоте.

Всемирный день ананаса

Этот день — отличная возможность полакомиться этим ароматным и сочным фруктом, а также узнать больше о его пользе для здоровья.

Именины 12 марта

12 марта именины празднуют: Григорий, Феофан, Семен, Симеон, Феофан.

Кто из известных людей родился 12 марта

В этот день родились:

1863 год: Владимир Иванович Вернадский, украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии. Он также автор учения о биосфере, ее эволюции и преобразовании под влиянием человека в ноосферу (сферу разума). Вернадский был первым президентом Академии Наук Украины.

1914 год: Лидия Компаниец, украинская поэтесса и сценаристка. Ее творчество отличается эмоциональностью, искренностью и глубиной мысли.

1949 год: Валерий Матюхин, украинский дирижер, художественный руководитель ансамбля «Киевская камерата». Благодаря его таланту и трудолюбию ансамбль получил мировое признание.

Памятные даты 12 марта