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Праздники 12 марта: День ананаса, Новый год у Ацтеков, посадка цветов и другие события

Праздники 12 марта: День ананаса, Новый год у Ацтеков, посадка цветов и другие события

Что празднуют в Украине и мире 12 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 12 марта

День Солнца-Земли

Этот день посвящен экосистеме нашей планеты и напоминает о важности бережного отношения к Земле.

День посадки цветов

В этот день люди по всему миру сажают цветы, чтобы сделать мир красивее и приятнее.

День организации домашнего офиса

Этот день помогает людям, которые работают дома, организовать свое рабочее пространство и повысить производительность.

Всемирный день борьбы с киберцензурой

Этот день привлекает внимание к проблеме цензуры в Интернете и поощряет людей к защите свободы слова.

Ацтекский Новый год

Это традиционный праздник, который знаменует собой начало нового года в ацтекском календаре.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Этот день посвящен повышению осведомленности о глаукоме, одном из самых распространенных заболеваний глаз, которое может привести к слепоте.

Всемирный день ананаса

Этот день — отличная возможность полакомиться этим ароматным и сочным фруктом, а также узнать больше о его пользе для здоровья.

Именины 12 марта

12 марта именины празднуют: Григорий, Феофан, Семен, Симеон, Феофан.

Кто из известных людей родился 12 марта

В этот день родились:

  • 1863 год: Владимир Иванович Вернадский, украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии. Он также автор учения о биосфере, ее эволюции и преобразовании под влиянием человека в ноосферу (сферу разума). Вернадский был первым президентом Академии Наук Украины.
  • 1914 год: Лидия Компаниец, украинская поэтесса и сценаристка. Ее творчество отличается эмоциональностью, искренностью и глубиной мысли.
  • 1949 год: Валерий Матюхин, украинский дирижер, художественный руководитель ансамбля «Киевская камерата». Благодаря его таланту и трудолюбию ансамбль получил мировое признание.

Памятные даты 12 марта

  • 86 год до н.э. — Римский полководец Сулла захватывает Афины после штурма и грабительского нападения.
  • 1360 год: Король Англии Эдуард III выкупает из французского плена Джеффри Чосера за 16 фунтов, который в будущем станет одним из величайших поэтов Англии.
  • 1420 год: Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов.
  • 1498 год: Васко да Гама достигает Мозамбика в своем знаменитом морском путешествии.
  • 1504 год: Лунное затмение, которое Христофор Колумб использует для психологического воздействия на ямайских индейцев.
  • 1562 год: Васси (Шампань) становится местом жестокой религиозной резни, когда католики убивают гугенотов, начав гугенотские войны.
  • 1565 год: В Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро.
  • 1692 год: Начинается массовое преследование и процесс над салемскими ведьмами в Новой Англии.
  • 1767 год: Король Карл III изгоняет орден иезуитов из Испании.
  • 1780 год: Пенсильвания становится первым штатом, официально запрещающим рабство.
  • 1790 год: Проводится первая перепись населения в США.
  • 1815 год: После побега с Эльбы Наполеон Бонапарт высаживается возле Канн с небольшим войском.
  • 1845 год: Президент США Джон Тайлер подписывает закон о включении Техаса в состав Соединенных Штатов.
  • 1872 год: Конгресс США учреждает первый национальный парк в районе Йеллоустоуна.
  • 1912 год: В Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом с самолета в полете.
  • 1928 год: Доктор Герберт Эванс открывает новое витаминное вещество, которое назвал витамином F.
  • 1941 год: Выходит в эфир первая коммерческая FM-радиостанция в Нэшвилле.
  • 1943 год: В Нью-Йорке проходит массовая демонстрация в поддержку евреев Европы.
  • 1947 год: Основан Международный валютный фонд.
  • 1961 год: Президент США Джон Кеннеди заявляет о создании Корпуса Мира.
  • 1976 год: Парламент Великобритании утверждает правила, обязывающие водителей использовать ремни безопасности.
  • 1977 год: В Киеве устанавливают памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
  • 1988 год: Компания Apple Computer объявляет о выпуске нового CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh.
  • 1991 год: Шахтеры Донбасса начинают забастовку, требуя политических реформ.
  • 1995 год: Австрия, Швеция и Финляндия присоединяются к Европейскому Союзу.
  • 1998 год: Вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Украиной.
  • 2000 год: Компании Confinity и X.com объявляют о плане слияния в платежную систему PayPal.
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