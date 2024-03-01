Свята 1 березня: зустріч весни, компліменти, морська трава та інші події

Що святкують в Україні та світі 1 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Мерцишор або Мартениця
У багатьох країнах світу існують традиції, пов’язані з весняними обрядами. Це свято відзначає прихід весни та нового життя через обмін червоно-білими стрічками чи намистинами. У рамках цього свята, учасники використовують різноманітні символи весни та надії, такі як квіти, пташки або сонце, щоб підтримати ініціативи спільності та висловити побажання щастя та процвітання.
Читайте також:
- Чарівний мерцишор: 1 березня всі молдавани світу відзначають це весняне свято
- Мартениця: як святкують початок весни та господарського року на Одещині та в шести країнах світу
День дитячого сну
День привертає увагу до важливості здорового сну для дітей, нагадуючи про необхідність комфортного сну та правильного режиму дня для їхнього здоров’я та розвитку. Це також важлива нагода для батьків та опікунів переглянути та покращити умови сну дітей та їхній режим дня.
Міжнародний місяць ідей
Це період, коли люди заохочуються висловлювати свої думки та пропозиції щодо вирішення актуальних проблем у різних сферах життя. Міжнародний місяць ідей сприяє стимулюванню творчості, обміну ідеями та пошуку новаторських рішень.
Міжнародний день кольорових жінок
День підтримує різноманітність та включеність жінок без обмежень за расою, етнічним походженням чи культурою. Воно сприяє зміцненню рівноправ’я та визнанню унікальності кожної жінки незалежно від її зовнішності або походження.
Всесвітній день морської трави
День підкреслює значення морських водоростей як цінного джерела харчування та корисних речовин для здоров’я. Воно сприяє підвищенню обізнаності про важливість охорони морського середовища та збереження біорізноманіття.
День жалоби за людьми з інвалідністю
День відзначається для вшанування людей з інвалідністю та підтримки їхніх прав і потреб. Воно нагадує про важливість уважного ставлення до людей з обмеженими можливостями та змушує нас подумати про те, як сприяти їхньому повноцінному включенню в суспільство.
Всесвітній день музичної терапії
День підкреслює важливість музики як засобу покращення фізичного та психічного здоров’я. Музична терапія використовується для полегшення стресу, зменшення болю, покращення настрою та сприяння загальному самопочуттю.
День нульової дискримінації
День виступає проти будь-якої форми дискримінації та сприяє рівності та справедливості. Воно нагадує нам про важливість поваги до різноманітності та відсутності упереджень в суспільстві.
День обізнаності про аутоагресію
День привертає увагу до проблеми аутоагресії та сприяє її профілактиці та підтримці. Його мета — підвищення усвідомленості про це психічне становище та надання допомоги тим, хто стикається з цією проблемою.
Всесвітній день цивільної оборони
День підкреслює важливість готовності до дії в разі надзвичайних ситуацій та катастроф. Воно спонукає людей до активної участі в цивільній обороні, підготовці до небезпек та реагуванню на них.
День виключених гаджетів
День сприяє свідомому використанню технологій та періодичному відпочинку від гаджетів. Воно нагадує про важливість збереження психічного та емоційного здоров’я шляхом обмеження використання електронних пристроїв.
День подяки співробітникам
День відзначається для визнання й оцінки праці співробітників усіх галузей та професій. Воно нагадує про важливість взаємоповаги та підтримки у колективі.
Всесвітній день компліменту
День пропагує культуру висловлення компліментів та підтримки позитивного спілкування. Воно нагадує, що навіть невеличкі слова вдячності та підтримки можуть зробити чийсь день яскравішим і кращим.
Всесвітній день імунітету
День підкреслює важливість підтримки та зміцнення імунної системи для збереження здоров’я. Воно нагадує про необхідність здорового способу життя, правильного харчування та активного способу життя для підтримки імунної системи.
Іменини 1 березня
1 березня іменини святкують: Данило, Єремій, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.
Хто з відомих людей народився 1 березня
У цей день народилися:
- 1983 рік: світ побачила українська поетеса Марія Дружко.
- 1988 рік: в Одесі був вбитий членами ультралівої проросійської організації український студент та активіст молодіжної патріотичної організації “СіЧ” Максим Чайка.
- 2010 рік: світ дізнався про українського шахіста-вундеркінда Тихона Черняєва.
Пам’ятні дати 1 березня
- 86 рік до н.е. — Римський полководець Сулла захоплює Афіни після штурму та грабіжницького нападу.
- 1360 рік: Король Англії Едуард III викупляє з французького полону Джеффрі Чосера за 16 фунтів, що в майбутньому стане одним з найвидатніших поетів Англії.
- 1420 рік: Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів.
- 1498 рік: Васко да Гама досягає Мозамбіку на своєму славетному морському подорожжі.
- 1504 рік: Місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для психологічного впливу на ямайських індіанців.
- 1562 рік: Вассі (Шампань) стає місцем жорстокої релігійної різанини, коли католики вбивають гугенотів, розпочавши гугенотські війни.
- 1565 рік: У Бразилії засновано португальську колонію Ріо-де-Жанейро.
- 1692 рік: Починається масове переслідування та процес над салемськими відьмами у Новій Англії.
- 1767 рік: Король Карл III виганяє орден єзуїтів з Іспанії.
- 1780 рік: Пенсильванія стає першим штатом, що офіційно забороняє рабство.
- 1790 рік: Проводиться перший перепис населення в США.
- 1815 рік: Після втечі з Ельби Наполеон Бонапарт висаджується біля Канн з невеликим військом.
- 1845 рік: Президент США Джон Тайлер підписує закон про включення Техасу до Сполучених Штатів.
- 1872 рік: Конгрес США засновує перший національний парк в районі Єллоустоуна.
- 1912 рік: У Сент-Луїсі Альберт Беррі здійснює перший стрибок з парашутом з літака у польоті.
- 1928 рік: Доктор Герберт Еванс відкриває нову вітамінну речовину, яку назвав вітаміном F.
- 1941 рік: Виходить в ефір перша комерційна FM-радіостанція у Нешвіллі.
- 1943 рік: У Нью-Йорку відбувається масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.
- 1947 рік: Заснований Міжнародний валютний фонд.
- 1961 рік: Президент США Джон Кеннеді заявляє про створення Корпусу Миру.
- 1976 рік: Парламент Великої Британії затверджує правила, що зобов’язують водіїв використовувати ремені безпеки.
- 1977 рік: У Києві встановлюють пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді.
- 1988 рік: Компанія Apple Computer оголошує про випуск нового CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh.
- 1991 рік: Шахтарі Донбасу розпочинають страйк, вимагаючи політичних реформ.
- 1995 рік: Австрія, Швеція та Фінляндія приєднуються до Європейського Союзу.
- 1998 рік: Набирає чинності угода про партнерство і співробітництво між ЄС і Україною.
- 2000 рік: Компанії Confinity і X.com оголошують про план злиття у платіжну систему PayPal.