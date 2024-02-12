Свята, що відзначають в Україні та світі 12 лютого: День Дарвіна, трохи сексу і День червоної руки

День Дарвіна (Всесвітній день науки і гуманізму)

Свято відоме як День Дарвіна тому, що дату обрали на честь дня народження вченого. Цей день присвячений науковим досягненням, раціональному мисленню та гуманістичним цінностям. В цей день люди вшановують внесок Чарльза Дарвіна в розвиток біології та еволюційної теорії, а також висловлюють свою підтримку науці та освіті.

Всесвітній день шлюбних агентств

Ідея запровадження свята належить Україні. Цей день має на меті підвищити престиж та популярність професії шлюбного агента, а також привернути увагу до проблеми самотності та пошуку другої половинки. В цей день шлюбні агентства організовують різні акції, заходи та конкурси для своїх клієнтів та партнерів, а також діляться своїми історіями успіху.

День Червоної Руки (або День дітей-солдатів)

Це міжнародна кампанія, яка має на меті зупинити використання дітей у військових конфліктах. Символом акції є червона долоня, яка означає “Стоп!”. В цей день люди висловлюють свою солідарність з дітьми, які страждають від насильства, експлуатації та порушення прав людини, а також вимагають від урядів та організацій припинити цю практику.

День боротьби з епілепсією

Це свято має на меті підвищити обізнаність та толерантність до людей, які страждають від цього захворювання. Епілепсія – це хронічне неврологічне захворювання, яке характеризується періодичними судомами. В цей день люди діляться своїми історіями, інформацією та порадами про те, як жити з епілепсією, а також проводять різні заходи, спрямовані на підтримку та допомогу хворим.

День сексуального та репродуктивного здоров’я

Це свято відзначається 12 лютого щороку, відіграє важливу роль у просвітницькій діяльності та популяризації важливості сексуального та репродуктивного здоров’я. Цей день присвячений спонуканню до дискусії про різні аспекти сексуального та репродуктивного здоров’я, якими часто нехтують або вважають табу. Сексуальне здоров’я охоплює соматичні, емоційні, інтелектуальні і соціальні аспекти життя людини, що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини та її здатність до любові. Серед проблем, пов’язаних із сексуальним здоров’ям, є інфекції, що передаються статевим шляхом, безпліддя, сексуальна дисфункція, рак репродуктивної системи та права на сексуальне та репродуктивне здоров’я.

Імениники 12 лютого

12 лютого іменини святкують: Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій.

Хто народився 12 лютого

12 лютого народилися такі відомі особистості:

1637 – Ян Сваммердам, голландський фізіолог, який відкрив червоні кров’яні тіла

1768 — Франц II Габсбург, останній імператор Священної Римської імперії німецької нації (1792-1806 рр.), перший імператор Австрії (як Франц I, 1804-35 рр.)

1809 – Авраам Лінкольн, 16-й президент США (1861-1865), перший президент від республіканської партії, визволитель американських рабів.

1809 – Чарльз Роберт Дарвін, англійський вчений, який створив сучасну теорію еволюції і запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи природного відбору

1871 — Лесь Мартович, український письменник

1884 – Наталія Полонська-Василенко, український історик

1918 – Джуліус Швінгера, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат

1939 – Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда)

1969 — Даррен Аронофскі, американський кінорежисер («Чорний лебідь», «Реквієм за мрією»).

1980 – Крістіна Річчі, американська актриса

Історичні події, що сталися 12 лютого

Пам’ятні дати 12 лютого: