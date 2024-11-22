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Сотрудники «Инфоксводоканала» откликнулись на призыв сдать кровь для раненых

Сотрудники «Инфоксводоканала» откликнулись на призыв сдать кровь для раненых

К руководству предприятия обратились сотрудники областной станции переливания крови с просьбой сдать кровь для нужд раненых военных. Более полусотни сотрудников предприятия откликнулись на призыв медиков стать донорами.

Как рассказали в компании «Инфоксводоканал», в актовом зале предприятия обустроили передвижной донорский пункт. За столом для совещаний медики вели учет доноров, а рядом в трех медицинских креслах происходила донация крови.

— Надеюсь, что моя кровь поможет нашим раненым военным, которые нас защищают. Ведь только благодаря им мы сегодня можем приходить на работу, чтобы обеспечить город водой. У меня редкая группа крови, и я каждый раз сдаю ее, когда лаборатория приезжает на наше предприятие, — отметила ведущий инженер «Инфоксводоканала» Елена.

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Сегодня около трехсот сотрудников «Инфоксводоканала» с оружием в руках защищают Украину от врага. Некоторые после ранений, вернулись на на свои рабочие места. Поэтому на предприятии понимают, насколько сейчас важно донорство.

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Такое мероприятие на территории «Инфоксводоканала» проведено не впервые, в прошлом году донорами стали несколько сотен сотрудников. На собственном примере коммунальщики призывают всех неравнодушных посетить областную станцию переливания крови, чтобы внести свой вклад в сохранение жизни и здоровья защитников и защитниц Украины.

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