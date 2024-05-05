Сьогодні в світі та в Україні відзначають відразу 16 свят та подій

Ці свята та події відображають різноманітність культурних, соціальних та екологічних інтересів, які об’єднують людей по всьому світу.
Свята і події 5 травня
Окрім Великодня, 5 травня 2024 року в світі та Україні відзначають:
- Міжнародний день пермакультури: Цей день відзначається щорічно в першу неділю травня і присвячений популяризації пермакультури – сталого способу життя та землеробства, який імітує природні екосистеми.
- Міжнародний день сімейної рівності: Відзначається також в першу неділю травня і присвячений захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури чи сексуальної орієнтації.
- День нігтів: Щорічне свято, пов’язане з мистецтвом акрилових і накладних нігтів, засноване британською компанією Elegant Touch.
- День всесвітньої спадщини Африки: Відзначається з метою популяризації та відзначення багатої культурної спадщини африканського континенту.
- Міжнародний день світанкового хору: Щорічна подія, коли люди прокидаються рано, щоб послухати симфонію птахів на світанку.
- День поширення інформації про апное уві сні: Метою цього дня є підвищення обізнаності про апное уві сні, поширений розлад сну.
- Всесвітній день португальської мови: Відзначається для сприяння використанню португальської мови та відзначення культур португаломовного світу.
- Міжнародний день білого вина «Совіньйон Блан»: Щорічно в першу п’ятницю травня відзначається день, присвячений одному з найпопулярніших сортів білого вина.
- Міжнародний день акушерки: Святкування вкладу акушерок у світовий добробут, відзначається щорічно 5 травня.
- День Європи: Свято, що відзначається 9 травня в Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на європейському континенті. В Україні День Європи відзначають 8 травня.
- Всесвітній день легеневої гіпертензії: Підвищення обізнаності про легеневу гіпертензію, хронічне захворювання легень.
- День карикатуристів: Вшанування мистецтва карикатури та тих, хто створює її.
- Всесвітній день гігієни рук: Нагадування про важливість гігієни рук для запобігання поширенню інфекцій.
- Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю: Підвищення обізнаності про права та потреби людей з інвалідністю.
- Міжнародний день принцес: Святкування ідеї принцес у культурі та літературі. Це свято надихає на мрії та відзначення краси і гідності кожної особи.
- Всесвітній день веселощів: Свято, присвячене радості, сміху та позитивним емоціям. Автором свята є доктор Мадан Катарія, сімейний спеціаліст у Мумбаї (Індія). Йому також належить започаткування «йоги сміху» – Laughter Yoga. Прихильники цього виду психотерапії справедливо вважають, що можна досягти неабиякого позитивного психологічного та фізіологічного ефекту, якщо використовувати навмисний добровільний сміх.
Які історичні події стались 5 травня
- 553 — розпочався Другий Константинопольський собор.
- 1821 — Наполеон I помер у вигнанні на острові Святої Єлени.
- 1836 — у Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
- 1865 — у штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
- 1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнеґі-хол».
- 1921 — у Франції представлений парфум Chanel No. 5.
- 1949 — почала діяти Рада Європи.
Хто народився 5 травня
- 1813 — Серен К’єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.
- 1836 — Сидір Воробкевич (Данило Млака), український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини
- 1900 — Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму. 1
- 1927 — Сильвія Федорук, канадський фізик, ректор Саскачеванського університету, лейтенант-губернатор провінції Саскачеван.
- 1988 — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.
- 1988 — Адель, британська співачка.
- 2003 — Карлос Алькарас, іспанський професійний тенісист.