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Сегодня в мире и Украине отмечают сразу 16 праздников и событий

Сегодня в мире и Украине отмечают сразу 16 праздников и событий

Эти праздники и события отражают разнообразие культурных, социальных и экологических интересов, объединяющих людей во всем мире.

Праздники и события 5 мая

Кроме Пасхи, 5 мая 2024 года в мире и Украине отмечают:

  1. Международный день пермакультуры: Этот день отмечается ежегодно в первое воскресенье мая и посвящен популяризации пермакультуры — устойчивого образа жизни и земледелия, имитирующего природные экосистемы.
  2. Международный день семейного равенства: Отмечается также в первое воскресенье мая и посвящен защите прав всех семей, независимо от их структуры или сексуальной ориентации.
  3. День ногтей: Ежегодный праздник, связанный с искусством акриловых и накладных ногтей, основанный британской компанией Elegant Touch.
  4. День всемирного наследия Африки: Отмечается с целью популяризации и празднования богатого культурного наследия африканского континента.
  5. Международный день рассветного хора: Ежегодное событие, когда люди просыпаются рано, чтобы послушать симфонию птиц на рассвете.
  6. День распространения информации об апноэ во сне: Целью этого дня является повышение осведомленности о апноэ во сне, распространенное расстройство сна.
  7. Всемирный день португальского языка: Отмечается для содействия использованию португальского языка и культур культур португальского языка.
  8. Международный день белого вина «Совиньон Блан»: Ежегодно в первую пятницу мая отмечается день, посвященный одному из самых популярных сортов белого вина.
  9. Международный день акушерки: Празднование вклада акушерок в мировое благосостояние отмечается ежегодно 5 мая.
  10. День Европы: Праздник, который отмечается 9 мая в Европейском Союзе и других странах для празднования мира и единства на европейском континенте. В Украине День Европы отмечают 8 мая.
  11. Всемирный день легочной гипертензии: Повышение осведомленности о легочной гипертензии, хроническое заболевание легких.
  12. День карикатуристов: Чествование искусства карикатуры и тех, кто создает ее.
  13. Всемирный день гигиены рук: Напоминание о важности гигиены рук для предотвращения распространения инфекций.
  14. Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью: Повышение осведомленности о правах и нуждах людей с инвалидностью.
  15. Международный день принцесс: Празднование идеи принцесс в культуре и литературе. Этот праздник вдохновляет на мечты и празднование красоты и достоинства каждого человека.
  16. Всемирный день веселья: Праздник, посвященный радости, смеху и положительным эмоциям. Автор праздника — доктор Мадан Катария, семейный специалист в Мумбаи (Индия). Ему также принадлежит начало «йоги смеха» – Laughter Yoga. Сторонники этого вида психотерапии справедливо считают, что можно достичь положительного психологического и физиологического эффекта, если использовать умышленный добровольный смех.

Какие исторические события произошли 5 мая

  • 553 — начался Второй Константинопольский собор.
  • 1821 — Наполеон I умер в изгнании на острове Святой Елены.
  • 1836 — в Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.
  • 1865 — в штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.
  • 1891 — в Нью-Йорке открыли концертный зал «Карнеги-холл».
  • 1921 — во Франции представлен парфюм Chanel No. 5.
  • 1949 — начал действовать Совет Европы.

Кто родился 5 мая

  • 1813 — Серен Кьеркегор, датский философ и теолог, основатель экзистенциализма.
  • 1836 — Сидор Воробкевич (Данило Млака), украинский писатель, композитор, музыкально-культурный деятель из Буковины
  • 1900 — Юрий Липа, украинский общественный деятель, писатель, поэт, публицист, идеолог украинского национализма. 1
  • 1927 — Сильвия Федорук, канадский физик, ректор Саскачеванского университета, лейтенант-губернатор провинции Саскачеван.
  • 1988 — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011.
  • 1988 — Адель, британская певица.
  • 2003 — Карлос Алькарас, испанский профессиональный теннисист.
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