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Сьогодні в Одесі залишаться без світла десятки вулиць – причина

Сьогодні в Одесі залишаться без світла десятки вулиць – причина

Сьогодні, у суботу, 5 жовтня 2024 року, в Одесі через ремонтні роботи на електромережах без світла залишаться кілька десятків вулиць у різних районах міста. Роботи продовжаться до вечора.

За інформацією Телеграм-каналу «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде до 19:00 на наступних вулицях:

Північний РЕМ

  • 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38 -а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а , 51-а, а, 52-а, 53-а, 54-а, 55-а, лінії на житловому масиві;
  • Міцкевича, 1-35;
  • Дем’янова, 1-13а;
  • Дніпровська, 1-40;
  • Донецька, 1-4;
  • Жоліо Кюрі, 1-26;
  • Капітана Кузнєцова, 71а-102;
  • Кінноармійська;
  • Бахмутська (Курська);
  • Лесі Українки 1-28, 86А;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18;
  • Луцька;
  • Мелітопольська;
  • Перемоги;
  • Ракетна, 1-18;
  • Рельєфна, 1-35;
  • Просторова;
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19;
  • Сімферопольська, 1-24;
  • Степова, 1-14;
  • Центральна;
  • Шептицького;
  • Яблучна, 1-4;
  • Керченська;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • Вишнева, 1-43;
  • пров. Вишневий, 2-14;
  • Пісочна;
  • пров. Пісочний, 1-4;
  • Князя Володимира Великого проспект (просп. Добровольського), 4-59.

Водночас, зазначимо, що за інформацією НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла в суботу, 5 жовтня 2024 року, не прогнозуються.
При цьому споживачів просять у можливості користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00.

Південний РЕМ

  • Аркадійська алея, 1/корп. 3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а, б, в, 19, 22;
  • Кільцева, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а,11, 12;
  • Січових стрільців (Леваневського), 2/22;
  • Балтиморська (Посмітного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а;
  • Костанді, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
  • Кришталева, 1;
  • Фонтанська дорога;
  • пров. Глухівський (пер. 2-й Амурський), 1б, 2,7;
  • пров. Аркадіївський;
  • пров. Кортацці (Каманіна), 7;
  • пров. Колективний;
  • пров. Літній;
  • пров. Морехідний;
  • пров. Морський;
  • пров. Університетський 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7.

Центральний РЕМ

  • Балківська, 3-27;
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 16, 18;
  • Олександра Кутузакія, 1, 3;
  • Садиковська, 19, 22, 24, 26, 28;
  • Сегедська, 16;
  • Скиданівська, 4, 8;
  • Фонтанська, 9Б.
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