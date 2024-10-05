Сьогодні в Одесі залишаться без світла десятки вулиць – причина

Сьогодні, у суботу, 5 жовтня 2024 року, в Одесі через ремонтні роботи на електромережах без світла залишаться кілька десятків вулиць у різних районах міста. Роботи продовжаться до вечора.
За інформацією Телеграм-каналу «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде до 19:00 на наступних вулицях:
Північний РЕМ
- 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38 -а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а , 51-а, а, 52-а, 53-а, 54-а, 55-а, лінії на житловому масиві;
- Міцкевича, 1-35;
- Дем’янова, 1-13а;
- Дніпровська, 1-40;
- Донецька, 1-4;
- Жоліо Кюрі, 1-26;
- Капітана Кузнєцова, 71а-102;
- Кінноармійська;
- Бахмутська (Курська);
- Лесі Українки 1-28, 86А;
- Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18;
- Луцька;
- Мелітопольська;
- Перемоги;
- Ракетна, 1-18;
- Рельєфна, 1-35;
- Просторова;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19;
- Сімферопольська, 1-24;
- Степова, 1-14;
- Центральна;
- Шептицького;
- Яблучна, 1-4;
- Керченська;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- Вишнева, 1-43;
- пров. Вишневий, 2-14;
- Пісочна;
- пров. Пісочний, 1-4;
- Князя Володимира Великого проспект (просп. Добровольського), 4-59.
Водночас, зазначимо, що за інформацією НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла в суботу, 5 жовтня 2024 року, не прогнозуються.
При цьому споживачів просять у можливості користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00.
Південний РЕМ
- Аркадійська алея, 1/корп. 3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а, б, в, 19, 22;
- Кільцева, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а,11, 12;
- Січових стрільців (Леваневського), 2/22;
- Балтиморська (Посмітного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а;
- Костанді, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
- Кришталева, 1;
- Фонтанська дорога;
- пров. Глухівський (пер. 2-й Амурський), 1б, 2,7;
- пров. Аркадіївський;
- пров. Кортацці (Каманіна), 7;
- пров. Колективний;
- пров. Літній;
- пров. Морехідний;
- пров. Морський;
- пров. Університетський 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7.
Центральний РЕМ
- Балківська, 3-27;
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 16, 18;
- Олександра Кутузакія, 1, 3;
- Садиковська, 19, 22, 24, 26, 28;
- Сегедська, 16;
- Скиданівська, 4, 8;
- Фонтанська, 9Б.