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Сегодня в Одессе останутся без света десятки улиц – причина

Сегодня в Одессе останутся без света десятки улиц – причина

Сегодня, в субботу, 5 октября 2024 года, в Одессе из-за ремонтных работ на электросетях без света останутся несколько десятков улиц в разных районах города. Работы продлятся до вечера.

По информации Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет до 19:00 на следующих улицах:

Северный РЭС

  • 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-я, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, а, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я, линии на жилом массиве;
  • Мицкевича, 1-35;
  • Демьянова, 1-13а;
  • Днепровская, 1-40;
  • Донецкая, 1-4;
  • Жолио Кюри, 1-26;
  • Капитана Кузнецова, 71а-102;
  • Конноармейская;
  • Бахмутская (Курская);
  • Леси Украинки 1-28, 86А;
  • Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18;
  • Луцкая;
  • Мелитопольская;
  • Победы;
  • Ракетная, 1-18;
  • Рельефная, 1-35;
  • Просторная;
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19;
  • Симферопольская, 1-24;
  • Степовая, 1-14;
  • Центральная;
  • Шептицкого;
  • Яблочная, 1-4;
  • Керченская;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • Вишневая, 1-43;
  • пер. Вишневый, 2-14;
  • Песочная;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • Князя Владимира Великого проспект (просп. Добровольского), 4-59.

В то же время отметим, что по информации НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света в субботу, 5 октября 2024 года, не прогнозируются.
При этом потребителей просят во возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Южный РЭС

  • Аркадийская аллея, 1/корп. 3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а, б, в, 19, 22;
  • Кольцевая, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а,11, 12;
  • Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
  • Балтиморская (Посмитного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а;
  • Костанди, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
  • Хрустальная, 1;
  • Фонтанская дорога;
  • пер. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2,7;
  • пер. Аркадиевский;
  • пер. Кортацци (Каманина), 7;
  • пер. Коллективный;
  • пер. Летний;
  • пер. Мореходный;
  • пер. Морской;
  • пер. Университетский 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7.

Центральный РЭС

  • Балковская, 3-27;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 16, 18;
  • Александра Кутузакия, 1, 3;
  • Садиковская, 19, 22, 24, 26, 28;
  • Сегедская, 16;
  • Скидановская, 4, 8;
  • Фонтанская, 9Б.
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