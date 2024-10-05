Сегодня в Одессе останутся без света десятки улиц – причина

Сегодня, в субботу, 5 октября 2024 года, в Одессе из-за ремонтных работ на электросетях без света останутся несколько десятков улиц в разных районах города. Работы продлятся до вечера.
По информации Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет до 19:00 на следующих улицах:
Северный РЭС
- 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-я, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, а, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я, линии на жилом массиве;
- Мицкевича, 1-35;
- Демьянова, 1-13а;
- Днепровская, 1-40;
- Донецкая, 1-4;
- Жолио Кюри, 1-26;
- Капитана Кузнецова, 71а-102;
- Конноармейская;
- Бахмутская (Курская);
- Леси Украинки 1-28, 86А;
- Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18;
- Луцкая;
- Мелитопольская;
- Победы;
- Ракетная, 1-18;
- Рельефная, 1-35;
- Просторная;
- Мариупольская (Ростовская), 1-19;
- Симферопольская, 1-24;
- Степовая, 1-14;
- Центральная;
- Шептицкого;
- Яблочная, 1-4;
- Керченская;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- Вишневая, 1-43;
- пер. Вишневый, 2-14;
- Песочная;
- пер. Песочный, 1-4;
- Князя Владимира Великого проспект (просп. Добровольского), 4-59.
В то же время отметим, что по информации НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света в субботу, 5 октября 2024 года, не прогнозируются.
При этом потребителей просят во возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Южный РЭС
- Аркадийская аллея, 1/корп. 3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
- Валерия Самофалова (Каманина), 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а, б, в, 19, 22;
- Кольцевая, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а,11, 12;
- Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
- Балтиморская (Посмитного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а;
- Костанди, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
- Хрустальная, 1;
- Фонтанская дорога;
- пер. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2,7;
- пер. Аркадиевский;
- пер. Кортацци (Каманина), 7;
- пер. Коллективный;
- пер. Летний;
- пер. Мореходный;
- пер. Морской;
- пер. Университетский 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7.
Центральный РЭС
- Балковская, 3-27;
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 16, 18;
- Александра Кутузакия, 1, 3;
- Садиковская, 19, 22, 24, 26, 28;
- Сегедская, 16;
- Скидановская, 4, 8;
- Фонтанская, 9Б.