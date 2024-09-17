Сьогодні тисячі одеситів залишаться без світла до вечора: адреси планових відключень

У вівторок, 17 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів залишилися на весь день без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 2-а, 3а, 4а, 5-а, 7-а, 9а Пересипська,
- Балтська дор., 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 44-103,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 1-81,
- Ринкова, 7,
- пров.1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54.
Південний РЕМ
Роботи до 20.00:
- Симоненка, 62,
- пр. Свободи, 52.
Роботи до 19.00:
- Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 8-33,
- Астрономічна, 4-18,
- Гвардійська, 2,
- Дмитріївська (Д.Донського), 2-36,
- Немировича-Данченка, 1-14,
- Обільна, 8,
- Окружна, 11-13,
- Ромашкова, 1-28,
- Сакко, 2а,6, Собінова, 1-18,
- Толбухіна, 20-81,
- Чубаївська, 19-48,
- Медовий провулок (пров. Щукіна), 1-5,
- Лазурського провулок (пров. Д.Донського), 1-13,
- пров. Прорізний, 2-25,
- Садова Балка, 45,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15,
- Леваневського, 9-48, Літературна, 1,21/1,
- Фонтанська дор., 69, 69/к.2,12,
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/3,
- пров. Компасний, 1-21,
- Друга, 20,
- Друга /Чорноморка/18б,
- Симоненка, 2а,
- Левітана, 113-116.