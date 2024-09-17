Новини Одеси та Одеської області

Сьогодні тисячі одеситів залишаться без світла до вечора: адреси планових відключень

Сьогодні тисячі одеситів залишаться без світла до вечора: адреси планових відключень

У вівторок, 17 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів залишилися на весь день без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • 2-а, 3а, 4а, 5-а, 7-а, 9а Пересипська,
  • Балтська дор., 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 44-103,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 1-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров.1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54.

Південний РЕМ

Роботи до 20.00: 

  • Симоненка, 62,
  • пр. Свободи, 52.

Роботи до 19.00:

  • Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 8-33,
  • Астрономічна, 4-18,
  • Гвардійська, 2,
  • Дмитріївська (Д.Донського), 2-36,
  • Немировича-Данченка, 1-14,
  • Обільна, 8,
  • Окружна, 11-13,
  • Ромашкова, 1-28,
  • Сакко, 2а,6, Собінова, 1-18,
  • Толбухіна, 20-81,
  • Чубаївська, 19-48,
  • Медовий провулок (пров. Щукіна), 1-5,
  • Лазурського  провулок (пров. Д.Донського), 1-13,
  • пров. Прорізний, 2-25,
  • Садова Балка, 45,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15,
  • Леваневського, 9-48, Літературна, 1,21/1,
  • Фонтанська дор., 69, 69/к.2,12,
  • пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/3,
  • пров. Компасний, 1-21,
  • Друга, 20,
  • Друга /Чорноморка/18б,
  • Симоненка, 2а,
  • Левітана, 113-116.
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