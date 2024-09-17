Новости Одессы и Одесской области

Сегодня тысячи одесситов останутся без света до вечера: адреса плановых отключений

Сегодня тысячи одесситов останутся без света до вечера: адреса плановых отключений

Во вторник, 17 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы остались на весь день без света.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2-я, 3а, 4а, 5-я, 7-я, 9а Пересыпская,
  • Балтская дор., 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 44-103,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 1-81,
  • Рыночная, 7,
  • пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54.

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • Симоненко, 62,
  • пр. Свободы, 52.

Работы до 19.00:

  • Одесской общины (Авд.-Черноморского), 8-33,
  • Астрономическая, 4-18,
  • Гвардейская, 2,
  • Дмитриевская (Д.Донского), 2-36,
  • Немировича-Данченко, 1-14,
  • Обильная, 8,
  • Окружная, 11- 13,
  • Ромашкова, 1-28,
  • Сакко, 2а,6,
  • Собинова, 1-18,
  • Толбухина, 20-81,
  • Чубаевская, 19-48,
  • Медовый переулок (пер. Щукина), 1-5,
  • Лазурский переулок (пер. .Донского), 1-13,
  • пер. Прорезной, 2-25,
  • Садовая Балка, 45,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-15,
  • Леваневского, 9-48, Литературная, 1,21/1,
  • Фонтанская дор., 69, 69/к.2,12,
  • пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/3,
  • пер. Компасный, 1-21,
  • Вторая, 20,
  • Вторая /Черноморка/18б,
  • Симоненко, 2а,
  • Левитана, 113-116.
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