Сегодня тысячи одесситов останутся без света до вечера: адреса плановых отключений

Во вторник, 17 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы остались на весь день без света.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 2-я, 3а, 4а, 5-я, 7-я, 9а Пересыпская,
- Балтская дор., 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 44-103,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 1-81,
- Рыночная, 7,
- пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54.
Южный РЭС
Работы до 20.00:
- Симоненко, 62,
- пр. Свободы, 52.
Работы до 19.00:
- Одесской общины (Авд.-Черноморского), 8-33,
- Астрономическая, 4-18,
- Гвардейская, 2,
- Дмитриевская (Д.Донского), 2-36,
- Немировича-Данченко, 1-14,
- Обильная, 8,
- Окружная, 11- 13,
- Ромашкова, 1-28,
- Сакко, 2а,6,
- Собинова, 1-18,
- Толбухина, 20-81,
- Чубаевская, 19-48,
- Медовый переулок (пер. Щукина), 1-5,
- Лазурский переулок (пер. .Донского), 1-13,
- пер. Прорезной, 2-25,
- Садовая Балка, 45,
- Валерия Самофалова (Каманина), 1-15,
- Леваневского, 9-48, Литературная, 1,21/1,
- Фонтанская дор., 69, 69/к.2,12,
- пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/3,
- пер. Компасный, 1-21,
- Вторая, 20,
- Вторая /Черноморка/18б,
- Симоненко, 2а,
- Левитана, 113-116.