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Сьогодні, 14 вересня, в Одесі відключили світло: перелік адрес

Сьогодні, 14 вересня, в Одесі відключили світло: перелік адрес

У четвер, 12 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів залишилися без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 9-а, 2-а, 3я, 7-а  Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтський,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморській,
  • Жевахова, 3 – 61,
  • Локомотивна, 1-27.

Центральний РЕМ

Роботи  до 15:00:

  • Головковська, 15-23,
  • Мельницька, 2, 5,
  • Михайлівська, 13-19, 46, 46а,
  • узвіз Степана Олійника, 3-12,
  • Балківська, 50-175,
  • пров. 2-й Водяний, 11,
  • Колоністська, 1,
  • Південна, 1-14,
  • Болгарська, 35-70, 87а,
  • Градоначальницька, 9, 34-49,
  • Степова, 27-31, 46-50,
  • Колонтаївська, 1, 44-71,
  • площа Олексіївська, 1, 7, 9,
  • пров. Старокінний,
  • Середня, 38-66,
  • Олександра Кутузакія, 39-64,
  • Запорізька, 20-32,
  • Дюковська, 4, 8, 14,
  • Скісна, 1-76,
  • Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59,
  • пров. Виноградний, 4-38,
  • 10-го Квітня, 14-20,
  • Садиковська, 1-20б,
  • Пішонівська, 3-16,
  • Базарна, 70,
  • пров. Поперечний, 1-17а,
  • Дідріхсона, 15-29,
  • Ніщинського композитора, 28, 38,
  • Сєрова, 13а,
  • пл. Михайлівська, 13, 15, 19,
  • Адмірала Лазарєва, 34-70,
  • Манежна, 40,
  • Мечникова, 32а,
  • Різовська, 4-20б,
  • Розкидайлівська, 5-26, 40-65,
  • Розумовського, 58, 60.

Південний РЕМ

Роботи  до 20:00: 

  • Симоненка, 1, 11а.
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