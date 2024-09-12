Сьогодні, 14 вересня, в Одесі відключили світло: перелік адрес

У четвер, 12 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів залишилися без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 9-а, 2-а, 3я, 7-а Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтський,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморській,
- Жевахова, 3 – 61,
- Локомотивна, 1-27.
Центральний РЕМ
Роботи до 15:00:
- Головковська, 15-23,
- Мельницька, 2, 5,
- Михайлівська, 13-19, 46, 46а,
- узвіз Степана Олійника, 3-12,
- Балківська, 50-175,
- пров. 2-й Водяний, 11,
- Колоністська, 1,
- Південна, 1-14,
- Болгарська, 35-70, 87а,
- Градоначальницька, 9, 34-49,
- Степова, 27-31, 46-50,
- Колонтаївська, 1, 44-71,
- площа Олексіївська, 1, 7, 9,
- пров. Старокінний,
- Середня, 38-66,
- Олександра Кутузакія, 39-64,
- Запорізька, 20-32,
- Дюковська, 4, 8, 14,
- Скісна, 1-76,
- Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59,
- пров. Виноградний, 4-38,
- 10-го Квітня, 14-20,
- Садиковська, 1-20б,
- Пішонівська, 3-16,
- Базарна, 70,
- пров. Поперечний, 1-17а,
- Дідріхсона, 15-29,
- Ніщинського композитора, 28, 38,
- Сєрова, 13а,
- пл. Михайлівська, 13, 15, 19,
- Адмірала Лазарєва, 34-70,
- Манежна, 40,
- Мечникова, 32а,
- Різовська, 4-20б,
- Розкидайлівська, 5-26, 40-65,
- Розумовського, 58, 60.
Південний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Симоненка, 1, 11а.