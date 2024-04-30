Що святкують 30 квітня: День прикордонника, зачіски, джазу та інші події

Свята та події 30 квітня

Вальпургієва ніч

Це час, коли згідно з народними віруваннями, відбувається зустріч відьом та магічних істот. Традиційно вважається ніччю потужних енергій та часом для проведення ритуалів. Люди збираються біля вогнищ, щоб відзначити кінець зими та початок весни.

Міжнародний день свічкаря

Вшановується мистецтво та ремесло виготовлення свічок, яке має давню історію. Цей день підкреслює значення свічок у різних культурах та їхню роль у створенні атмосфери та тепла.

День зачіски

Віддається данина поваги перукарям та стилістам, які допомагають людям виглядати краще. Це час для висловлення вдячності тим, хто працює над нашим зовнішнім виглядом та самопочуттям.

Всесвітній день мобільності та доступності

Підкреслюється важливість доступності та мобільності в сучасному світі для людей з обмеженими можливостями. Цей день нагадує про необхідність створення безбар’єрного середовища для всіх.

День прикордонника

Визнається важлива роль прикордонників у забезпеченні безпеки країни. Це день для вшанування тих, хто стоїть на варті кордонів та забезпечує контроль за їх перетином.

Міжнародний день джазу

Святкується внесок джазової музики у світову культуру. Це свято єдності, свободи вираження та сприяння миру через музику, яка об’єднує людей незалежно від їхнього походження.

Іменини 30 квітня

30 квітня іменини святкують: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Хто з відомих людей народився 30 квітня

У цей день народилися:

1932 рік: Василь Шевчук, літератор з України, з’явився на світ;

1970 рік: Сергій Наєв, український військовий лідер та учасник військових дій, отримав звання Героя України;

1971 рік: Сергій Васіч, офіцер Збройних Сил України та учасник бойових дій, удостоєний звання Героя України.

Пам’ятні дати 30 квітня