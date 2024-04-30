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Что празднуют 30 апреля: День пограничника, прически, джаза и другие события

Что празднуют 30 апреля: День пограничника, прически, джаза и другие события

Что празднуют в Украине и мире 30 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 30 апреля

Вальпургиева ночь

Это время, когда согласно народным верованиям, происходит встреча ведьм и магических существ. Традиционно считается ночью мощных энергий и временем для проведения ритуалов. Люди собираются у костров, чтобы отметить конец зимы и начало весны.

Международный день свечника

Чествуется искусство и ремесло изготовления свечей, которое имеет давнюю историю. Этот день подчеркивает значение свечей в разных культурах и их роль в создании атмосферы и тепла.

День прически

Отдается дань уважения парикмахерам и стилистам, которые помогают людям выглядеть лучше. Это время для выражения благодарности тем, кто работает над нашим внешним видом и самочувствием.

Всемирный день мобильности и доступности

Подчеркивается важность доступности и мобильности в современном мире для людей с ограниченными возможностями. Этот день напоминает о необходимости создания безбарьерной среды для всех.

День пограничника

Признается важная роль пограничников в обеспечении безопасности страны. Это день для чествования тех, кто стоит на страже границ и обеспечивает контроль за их пересечением.

Международный день джаза

Празднуется вклад джазовой музыки в мировую культуру. Это праздник единства, свободы выражения и содействия миру через музыку, которая объединяет людей независимо от их происхождения.

Именины 30 апреля

30 апреля именины празднуют: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Кто из известных людей родился 30 апреля

В этот день родились:

  • 1932 год: Василий Шевчук, литератор из Украины, появился на свет;
  • 1970 год: Сергей Наев, украинский военный лидер и участник военных действий, получил звание Героя Украины;
  • 1971 год: Сергей Васич, офицер Вооруженных Сил Украины и участник боевых действий, удостоен звания Героя Украины.

Памятные даты 30 апреля

  • 711 год: Войска под командованием Тарика бен Зияда начали завоевание Испании, высадившись на ее берегах;
  • 1803 год: Территорию Луизианы Франция продала Соединенным Штатам, получив в обмен 15 миллионов долларов;
  • 1838 год: Никарагуа провозгласила свою независимость, выйдя из состава Центральноамериканской Федерации;
  • 1854 год: Бразилия открыла свою первую железнодорожную линию, положив начало эре железнодорожного транспорта;
  • 1863 год: Началась одна из ключевых битв Гражданской войны в США — битва при Чанселорсвилле;
  • 1900 год: Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами, став частью страны;
  • 1918 год: Николай Василенко был назначен гетманом Павлом Скоропадским на должность атамана Совета Министров;
  • 1977 год: Рок-группа Led Zeppelin установила рекорд по количеству посетителей на своих концертах, побив мировые показатели;
  • 1999 год: Миссия ОБСЕ в Украине была завершена после выполнения определенных задач;
  • 2018 год: Антитеррористическая операция на востоке Украины трансформировалась в Операцию Объединенных сил.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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