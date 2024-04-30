Что празднуют 30 апреля: День пограничника, прически, джаза и другие события

Что празднуют в Украине и мире 30 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 30 апреля
Вальпургиева ночь
Это время, когда согласно народным верованиям, происходит встреча ведьм и магических существ. Традиционно считается ночью мощных энергий и временем для проведения ритуалов. Люди собираются у костров, чтобы отметить конец зимы и начало весны.
Международный день свечника
Чествуется искусство и ремесло изготовления свечей, которое имеет давнюю историю. Этот день подчеркивает значение свечей в разных культурах и их роль в создании атмосферы и тепла.
День прически
Отдается дань уважения парикмахерам и стилистам, которые помогают людям выглядеть лучше. Это время для выражения благодарности тем, кто работает над нашим внешним видом и самочувствием.
Всемирный день мобильности и доступности
Подчеркивается важность доступности и мобильности в современном мире для людей с ограниченными возможностями. Этот день напоминает о необходимости создания безбарьерной среды для всех.
День пограничника
Признается важная роль пограничников в обеспечении безопасности страны. Это день для чествования тех, кто стоит на страже границ и обеспечивает контроль за их пересечением.
Международный день джаза
Празднуется вклад джазовой музыки в мировую культуру. Это праздник единства, свободы выражения и содействия миру через музыку, которая объединяет людей независимо от их происхождения.
Именины 30 апреля
30 апреля именины празднуют: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Кто из известных людей родился 30 апреля
В этот день родились:
- 1932 год: Василий Шевчук, литератор из Украины, появился на свет;
- 1970 год: Сергей Наев, украинский военный лидер и участник военных действий, получил звание Героя Украины;
- 1971 год: Сергей Васич, офицер Вооруженных Сил Украины и участник боевых действий, удостоен звания Героя Украины.
Памятные даты 30 апреля
- 711 год: Войска под командованием Тарика бен Зияда начали завоевание Испании, высадившись на ее берегах;
- 1803 год: Территорию Луизианы Франция продала Соединенным Штатам, получив в обмен 15 миллионов долларов;
- 1838 год: Никарагуа провозгласила свою независимость, выйдя из состава Центральноамериканской Федерации;
- 1854 год: Бразилия открыла свою первую железнодорожную линию, положив начало эре железнодорожного транспорта;
- 1863 год: Началась одна из ключевых битв Гражданской войны в США — битва при Чанселорсвилле;
- 1900 год: Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами, став частью страны;
- 1918 год: Николай Василенко был назначен гетманом Павлом Скоропадским на должность атамана Совета Министров;
- 1977 год: Рок-группа Led Zeppelin установила рекорд по количеству посетителей на своих концертах, побив мировые показатели;
- 1999 год: Миссия ОБСЕ в Украине была завершена после выполнения определенных задач;
- 2018 год: Антитеррористическая операция на востоке Украины трансформировалась в Операцию Объединенных сил.