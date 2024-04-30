Что празднуют 30 апреля: День пограничника, прически, джаза и другие события

Праздники и события 30 апреля

Вальпургиева ночь

Это время, когда согласно народным верованиям, происходит встреча ведьм и магических существ. Традиционно считается ночью мощных энергий и временем для проведения ритуалов. Люди собираются у костров, чтобы отметить конец зимы и начало весны.

Международный день свечника

Чествуется искусство и ремесло изготовления свечей, которое имеет давнюю историю. Этот день подчеркивает значение свечей в разных культурах и их роль в создании атмосферы и тепла.

День прически

Отдается дань уважения парикмахерам и стилистам, которые помогают людям выглядеть лучше. Это время для выражения благодарности тем, кто работает над нашим внешним видом и самочувствием.

Всемирный день мобильности и доступности

Подчеркивается важность доступности и мобильности в современном мире для людей с ограниченными возможностями. Этот день напоминает о необходимости создания безбарьерной среды для всех.

День пограничника

Признается важная роль пограничников в обеспечении безопасности страны. Это день для чествования тех, кто стоит на страже границ и обеспечивает контроль за их пересечением.

Международный день джаза

Празднуется вклад джазовой музыки в мировую культуру. Это праздник единства, свободы выражения и содействия миру через музыку, которая объединяет людей независимо от их происхождения.

Именины 30 апреля

30 апреля именины празднуют: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Кто из известных людей родился 30 апреля

В этот день родились:

1932 год: Василий Шевчук, литератор из Украины, появился на свет;

1970 год: Сергей Наев, украинский военный лидер и участник военных действий, получил звание Героя Украины;

1971 год: Сергей Васич, офицер Вооруженных Сил Украины и участник боевых действий, удостоен звания Героя Украины.

Памятные даты 30 апреля