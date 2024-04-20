Що святкують 20 квітня: День цирку, музичних магазинів та інші події

Свята та події 20 квітня

Міжнародний день Cli-Fi

Це свято привертає увагу до кліматичної літератури. Жанр «Cli-Fi» (скорочено від «climate fiction») описує постапокаліптичні сценарії, пов’язані зі змінами клімату. Цей день надихає на роздуми про екологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

День вдячності волонтерам

Свято вдягається в подяку тим, хто безкорисливо віддає свій час та зусилля для допомоги іншим. Волонтери роблять світ кращим, і цей день є визнанням їхнього внеску у благодійність, медицину, освіту та багато інших сфер.

День музичних магазинів

Свято відзначає важливість музичної культури та магазинів, де можна придбати альбоми, вініли, CD та інші музичні матеріали. Це день для відкриття нових мелодій та підтримки музичних виконавців.

Міжнародний день цирку

Свято відзначає магію та веселощі циркового життя. Цирк — це місце, де артисти вражають глядачів акробатикою, фокусами, жонглюванням та іншими виставами. Цей день вшановує талант циркових виконавців.

День китайської мови

Свято відзначає красу та багатство китайської мови. Китайська — одна з найпоширеніших мов у світі, і цей день надихає на вивчення її символів, виразів та культурного спадку.

День довкілля

Це свято нагадує про важливість охорони природи та сталого розвитку. Люди об’єднуються, щоб зробити світ чистішим, зберегти ресурси та зменшити вплив нашої діяльності на навколишнє середовище.

Іменини 20 квітня

20 квітня іменини святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

Хто з відомих людей народився 20 квітня

У цей день народилися:

1903 рік: Ґео Шкурупій, український письменник, представник панфутуризму, став жертвою сталінського терору.

1908 рік: Ірина Беклемішева, українська художниця, залишила свій слід у мистецтві.

1939 рік: Ганна Світлична, українська поетеса, відома своїми віршами та літературною діяльністю.

Пам’ятні дати 20 квітня