Що святкують 20 квітня: День цирку, музичних магазинів та інші події

Що святкують в Україні та світі 20 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 20 квітня
Міжнародний день Cli-Fi
Це свято привертає увагу до кліматичної літератури. Жанр «Cli-Fi» (скорочено від «climate fiction») описує постапокаліптичні сценарії, пов’язані зі змінами клімату. Цей день надихає на роздуми про екологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.
День вдячності волонтерам
Свято вдягається в подяку тим, хто безкорисливо віддає свій час та зусилля для допомоги іншим. Волонтери роблять світ кращим, і цей день є визнанням їхнього внеску у благодійність, медицину, освіту та багато інших сфер.
День музичних магазинів
Свято відзначає важливість музичної культури та магазинів, де можна придбати альбоми, вініли, CD та інші музичні матеріали. Це день для відкриття нових мелодій та підтримки музичних виконавців.
Міжнародний день цирку
Свято відзначає магію та веселощі циркового життя. Цирк — це місце, де артисти вражають глядачів акробатикою, фокусами, жонглюванням та іншими виставами. Цей день вшановує талант циркових виконавців.
День китайської мови
Свято відзначає красу та багатство китайської мови. Китайська — одна з найпоширеніших мов у світі, і цей день надихає на вивчення її символів, виразів та культурного спадку.
День довкілля
Це свято нагадує про важливість охорони природи та сталого розвитку. Люди об’єднуються, щоб зробити світ чистішим, зберегти ресурси та зменшити вплив нашої діяльності на навколишнє середовище.
Іменини 20 квітня
20 квітня іменини святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.
Хто з відомих людей народився 20 квітня
У цей день народилися:
- 1903 рік: Ґео Шкурупій, український письменник, представник панфутуризму, став жертвою сталінського терору.
- 1908 рік: Ірина Беклемішева, українська художниця, залишила свій слід у мистецтві.
- 1939 рік: Ганна Світлична, українська поетеса, відома своїми віршами та літературною діяльністю.
Пам’ятні дати 20 квітня
- 1653 рік: Олівер Кромвель припиняє діяльність опозиційних сил у парламенті Англії.
- 1770 рік: Джеймс Кук робить історичне відкриття Нового Південного Уельсу в Австралії.
- 1841 рік: Едгар По публікує «Вбивства на вулиці Морг», перше в історії детективне оповідання.
- 1865 рік: Світ побачив безпечні сірники, що змінили повсякденне життя.
- 1902 рік: Марія та П’єр Кюрі досягають прориву, отримавши чистий радій.
- 1918 рік: Місто Слов’янськ на Донеччині було звільнене від більшовиків Слов’янською групою Окремої Запорозької дивізії Армії УНР.
- 1940 рік: Перший електронний мікроскоп був продемонстрований у США, відкриваючи нову еру в мікроскопії.
- 1949 рік: Відбувся I Всесвітній конгрес прихильників миру, покликаний сприяти глобальному миротворчому руху.
- 1989 рік: Китайська влада видає наказ про очищення площі Тяньаньмень від студентів.
- 1999 рік: Трагедія у школі Літлтона в Колорадо, де троє підлітків влаштували масове вбивство.
- 2000 рік: Тактична ракета влучає в житловий будинок у Броварах, внаслідок чого загинули три особи, а п’ятеро отримали поранення.