Что подготовила «небесная канцелярия» одесситам на Пасху – прогноз синоптиков

Завтра, в день Пасхи, 5 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Правда, температура воздуха будет немного ниже по сравнению с предыдущими днями.
Прогноз погоды в Одессе на 5 мая
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем переходящий в юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 16-18°С тепла.
Температура морской воды 15-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой