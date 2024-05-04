Новости Одессы и Одесской области

Что подготовила «небесная канцелярия» одесситам на Пасху – прогноз синоптиков

Что подготовила «небесная канцелярия» одесситам на Пасху – прогноз синоптиков

Завтра, в день Пасхи, 5 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Правда, температура воздуха будет немного ниже по сравнению с предыдущими днями.

Прогноз погоды в Одессе на 5 мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем переходящий в юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 16-18°С тепла.

Температура морской воды 15-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 мая

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 16-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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