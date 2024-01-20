Що готує одеситам неділя 21 січня: прогноз синоптиків

Погода в Одесі 20 січня: чи очікувати у суботу похолодання У суботу, 20 січня 2024 року, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують похолодання. В Одесі та області уночі та вранці мороз, а вдень повітря прогріється до 1 градуса тепла. Очікуються опади, переважно у вигляді снігу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 19 січня: очікується небезпечне метеорологічне явище На п’ятницю, 19 січня, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності – вночі та вранці 19 січня в Одесі та області очікується туман, видимість 200-500 м. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 січня: чи очікувати у четвер опади У четвер, 18 січня 2024 року, в Одесі та області оголошено штормове попередження – очікується посилення вітру до 20 м/с. Також за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом дня буде хмарна погода з невеликим дощем. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ