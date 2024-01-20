Що готує одеситам неділя 21 січня: прогноз синоптиків

За інформацією синоптиків, завтра у неділю. 21 січня 2024 року в Одесі та Одеській області буде переважно хмарно, але без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 21 січня
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє, що в Одесі неділя буде хмарним із проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі становитиме 3-5°С морозу, вдень вона підніметься до 2-4°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 січня
На Одещині завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-8°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Фото Марії Котової