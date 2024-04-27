Розслабитися не вийде: у суботу 27 квітня магнітні збурення не ослабнуть

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття тощо.

Що не можна робити під час магнітних бур?

Під час магнітних бур рекомендується обмежувати час перебування на вулиці під прямими сонячними променями, оскільки можливе збільшення рівня ультрафіолетового випромінювання. Якщо все-таки необхідно виходити на вулицю, рекомендується використовувати сонцезахисні креми і носити головні убори, щоб захистити шкіру від сонячних опіків.

У такий період краще відмовитися від вживання алкоголю і кави, оскільки вони можуть посилити негативний вплив магнітних бур на організм. Рекомендується вживати більше води і свіжих фруктів та овочів, щоб підтримувати організм у хорошому стані.

Щоб провести день у період високої геомагнітної обстановки найкомфортніше, можна залишатися вдома, займатися хатніми справами, слухати розслаблювальну музику, читати книжки або дивитися фільми. Також корисно займатися медитацією або йогою, щоб зняти стрес і зміцнити психічне здоров’я.