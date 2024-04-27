Расслабиться не получится: в субботу 27 апреля магнитные возмущения не ослабнут

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут сопровождается такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т. д.

Что нельзя делать во время магнитных бурь?

Во время магнитных бурь рекомендуется ограничивать время пребывания на улице под прямыми солнечными лучами, так как возможно увеличение уровня ультрафиолетового излучения. Если все-таки необходимо выходить на улицу, рекомендуется использовать солнцезащитные кремы и носить головные уборы, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов.

В такой период лучше отказаться от употребления алкоголя и кофе, так как они могут усилить негативное воздействие магнитных бурь на организм. Рекомендуется употреблять больше воды и свежих фруктов и овощей, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии.

Чтобы провести день в период высокой геомагнитной обстановки наиболее комфортно, можно оставаться дома, заниматься домашними делами, слушать расслабляющую музыку, читать книги или смотреть фильмы. Также полезно заниматься медитацией или йогой, чтобы снять стресс и укрепить психическое здоровье.