Центральний РЕМ
Роботи до 19:00-22:00:
- бул. Італійський, 6, 8,
- Гімназична, 3-30,
- Головковська, 21/корп.23,
- Канатна, 72-103,
- Квіткова, 1-13а,
- Кордонна, 25,
- Косяченка, 38-44,
- О.Станкова, 16-24,
- М. Арнаутська, 34,
- Михайлівська, 15,
- Пантелеймонівська, 7-9, 44-60,
- Італійська, 75-83,
- Семінарська, 11а,
- пл. Михайлівська, 13-19,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Матросова, 4, 5.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Авангардна, 1-31,
- Бадаєва, 71-79а,
- Літня, 5-30,
- Обривиста, 1-22.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Ак. Корольова, 74а-82,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська, 1-33,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Рівності, 84-104, 195,
- Чикаленко Є., 68а-76б,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Н. Сотні, 32.
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