отключение света

Центральний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 19:00-22:00:

  • бул. Італійський, 6, 8,
  • Гімназична, 3-30,
  • Головковська, 21/корп.23,
  • Канатна, 72-103,
  • Квіткова, 1-13а,
  • Кордонна, 25,
  • Косяченка, 38-44,
  • О.Станкова, 16-24,
  • М. Арнаутська, 34,
  • Михайлівська, 15,
  • Пантелеймонівська, 7-9, 44-60,
  • Італійська, 75-83,
  • Семінарська, 11а,
  • пл. Михайлівська, 13-19,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Матросова, 4, 5. 

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Авангардна, 1-31,
  • Бадаєва, 71-79а,
  • Літня, 5-30,
  • Обривиста, 1-22. 

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Ак. Корольова, 74а-82,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська, 1-33,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • Чикаленко Є., 68а-76б,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Н. Сотні, 32. 

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