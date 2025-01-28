Центральный РЭС
Работы до 19:00-22:00:
- бул. Итальянский, 6, 8,
- Гимназическая, 3-30,
- Головковская, 21/корп.23,
- Канатная, 72-103,
- Цветочная, 1-13а,
- Кордонная, 25,
- Косяченко, 38-44,
- О.Станкова, 16-24,
- М. Арнаутская, 34,
- Михайловская, 15,
- Пантелеймоновская, 7-9, 44-60,
- Итальянская, 75-83,
- Семинарская, 11а,
- пл. Михайловская, 13-19,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Матросова, 4, 5.
Північний РЭС
Работы до 19:00:
- Авангардная, 1-31,
- Бадаева, 71-79а,
- Летняя, 5-30,
- Обрывистая, 1-22.
Південний РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Ак. Королева, 74а-82,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская, 1-33,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Равенства, 84-104, 195,
- Чикаленко Е., 68а-76б,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90,197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Н. Сотни, 32.
Вы также можете узнать: Как унаследовать неприватизированную квартиру или другое имущество