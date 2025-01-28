Отключения света

Центральный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 19:00-22:00:

  • бул. Итальянский, 6, 8,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Головковская, 21/корп.23,
  • Канатная, 72-103,
  • Цветочная, 1-13а,
  • Кордонная, 25,
  • Косяченко, 38-44,
  • О.Станкова, 16-24,
  • М. Арнаутская, 34,
  • Михайловская, 15,
  • Пантелеймоновская, 7-9, 44-60,
  • Итальянская, 75-83,
  • Семинарская, 11а,
  • пл. Михайловская, 13-19,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Матросова, 4, 5. 

Північний РЭС

 Работы до 19:00:

  • Авангардная, 1-31,
  • Бадаева, 71-79а,
  • Летняя, 5-30,
  • Обрывистая, 1-22.

Південний РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Ак. Королева, 74а-82,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Чикаленко Е., 68а-76б,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Н. Сотни, 32. 

Вы также можете узнать: Как унаследовать неприватизированную квартиру или другое имущество

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме