Ракетна атака на Одеську область 21 червня: видно дим

Ракетна атака на Одеську область 21 червня: видно дим

Сьогодні, 21 червня 2024 року близько 16:45, російські агресори вкотре атакували ракетами Одеську область. За повідомленнями очевидців, з місця прильоту йде дим. Офіційних заяв поки не надходило.

Протягом дня, 21 червня, в Одеській області кілька разів лунала повітряна тривога, але пусків по території України не фіксувалося. Але о 16:40 було зафіксовано пуск балістики з боку Криму. За попередньою інформацією це була ракета Іскандер-М.

Удар завдано в один із населених пунктів у прибережній зоні Одеської області. За даними очевидців, з місця прильоту видно дим.

дим після прильоту

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