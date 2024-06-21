Ракетна атака на Одеську область 21 червня: видно дим

Протягом дня, 21 червня, в Одеській області кілька разів лунала повітряна тривога, але пусків по території України не фіксувалося. Але о 16:40 було зафіксовано пуск балістики з боку Криму. За попередньою інформацією це була ракета Іскандер-М.

Удар завдано в один із населених пунктів у прибережній зоні Одеської області. За даними очевидців, з місця прильоту видно дим.