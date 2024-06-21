Ракетная атака на Одесскую область 21 июня: видно дым

Ракетная атака на Одесскую область 21 июня: видно дым

Сегодня, 21 июня 2024 года около 16:45, российские агрессоры в очередной раз атаковали ракетами Одесскую область. По сообщениям очевидцев, с места прилета идет дым. Официальных заявлений пока не поступало.

В течения дня, 21 июня в Одесской области несколько раз звучала воздушная тревога, но пусков по территории Украины не фиксировалось. Но в 16:40 был зафиксирован пуск баллистики со стороны Крыма. По предварительной информации это была ракета Искандер-М.

Удар нанесен в один из населенных пунктов в прибрежной зоне Одесской области. По данным очевидцев, с места прилета виден дым.

дым после прилета

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Редакция ПРОФИЛЬ
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