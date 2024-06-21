Ракетная атака на Одесскую область 21 июня: видно дым

В течения дня, 21 июня в Одесской области несколько раз звучала воздушная тревога, но пусков по территории Украины не фиксировалось. Но в 16:40 был зафиксирован пуск баллистики со стороны Крыма. По предварительной информации это была ракета Искандер-М.

Удар нанесен в один из населенных пунктов в прибрежной зоне Одесской области. По данным очевидцев, с места прилета виден дым.