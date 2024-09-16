Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на вівторок, 17 вересня: дощ, але невеликий

Прогноз синоптиків на вівторок, 17 вересня: дощ, але невеликий

Завтра, у вівторок, 17 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеликий дощ та гроза вдень.

Прогноз погоди в Одесі на 17 вересня

Хмарно. Невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 17-19°C, вдень 22-24°C.

Температура морської води 21-22°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 17 вересня

Хмарно. Невеликий дощ, місцями помірний. Місцями гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-19°C, вдень 21-26°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км

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