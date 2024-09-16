Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на вторник, 17 сентября: дождь, но небольшой

Прогноз синоптиков на вторник, 17 сентября: дождь, но небольшой

Завтра, во вторник, 17 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается небольшой дождь и гроза днем.

Прогноз погоды в Одессе на 17 сентября

Облачно. Небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-19°C, днем 22-24°C.

Температура морской воды 21-22°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 сентября

Облачно, облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Местами гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-19°C, днем 21-26°C.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км

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