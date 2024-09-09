Прогноз синоптиків на вівторок, 10 вересня: сухо та комфортно

Завтра, у вівторок, 10 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується суха комфортна погода. Дощів не прогнозується.
Прогноз погоди в Одесі на 10 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°C, вдень 22-24°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 2-4 км.