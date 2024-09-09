Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на вторник, 10 сентября: сухо и комфортно

Прогноз синоптиков на вторник, 10 сентября: сухо и комфортно

Завтра, во вторник, 10 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая комфортная погода. Дождей не прогнозируется.

Прогноз погоды в Одессе на 10 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°C, днем 22-24°C.

Температура морской воды 20-21°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°C, днем 22-27°C.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 2-4 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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