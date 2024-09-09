Прогноз синоптиков на вторник, 10 сентября: сухо и комфортно

Завтра, во вторник, 10 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая комфортная погода. Дождей не прогнозируется.
Прогноз погоды в Одессе на 10 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°C, днем 22-24°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 2-4 км.