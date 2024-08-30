Прогноз синоптиків на суботу, 31 серпня: невеликий дощ

Завтра, у суботу, 31 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується комфортна тепла погода. Місцями невеликий дощ.
В Одесі вночі та вранці 31 серпня оголошено штормове попередження — очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 31 серпня
Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 31 серпня
Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.