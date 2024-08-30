Прогноз синоптиков на субботу, 31 августа: небольшой дождь

Завтра, в субботу, 31 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается комфортная теплая погода. Местами небольшой дождь.
В Одессе ночью и утром 31 августа объявлено штормовое предупреждение — ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 31 августа
Переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 августа
Переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.