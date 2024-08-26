Прогноз синоптиків на вівторок, 27 серпня

Завтра, у вівторок, 27 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та відносно комфортна погода.
Прогноз погоди в Одесі на 27 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°C, вдень 28-30°C.
Температура морської води 24-25°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-25°C, вдень 27-32°C.
На автошляхах області видимість добра.