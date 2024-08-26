Прогноз синоптиков на вторник, 27 августа

Завтра, во вторник, 27 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 27 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 24-25°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-25°C, днем 27-32°C.
На автодорогах области видимость хорошая.