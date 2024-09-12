Прогноз синоптиків на п’ятницю, 13 вересня: трохи дощів

Завтра, у п’ятницю, 13 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеликий дощ та мінлива хмарність.
Прогноз погоди в Одесі на 13 вересня
Мінлива хмарність. Вночі та вранці помірний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 23-25°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 вересня
Мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями помірний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень 23-28°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.