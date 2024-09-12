Прогноз синоптиков на пятницу, 13 сентября: немного дождей

Завтра, в пятницу, 13 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается небольшой дождь и переменная облачность.
Прогноз погоды в Одессе на 13 сентября
Переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 сентября
Переменная облачность. Ночью и утром местами умеренный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 23-28°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.