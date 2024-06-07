Прогноз синоптиків на 8 червня: оголошено штормове попередження

Завтра, у суботу, 8 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде.
Штормове попередження: вдень 8 червня по Одесі очікується гроза, під час грози шквал, 15-20 м/с
Прогноз погоди в Одесі на 8 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 19-21°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний, град. Гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 16-21°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.