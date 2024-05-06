Прогноз синоптиков на 7 мая: тепло и ветер

Завтра, во вторник, 7 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 7 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 18-20°C.
Температура морской воды 15-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 25-30°C, в прибрежной зоне 18-20°C.
На автодорогах области видимость хорошая.