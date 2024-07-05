Прогноз синоптиків на 6 липня: спека та пожежна небезпека

Завтра, у суботу, 6 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується така сама літня спека та підвищена пожежна небезпека.
6-8 липня очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, лише 6-7 липня у Білгороді-Дністровському – висока (IV класу).
Прогноз погоди в Одесі на 6 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 29-31°C.
Температура морської води 23-24°C
Прогноз погоди в Одеській області на 6 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 28-33°C.
На автошляхах області видимість добра.