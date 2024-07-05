Прогноз синоптиков на 6 июля: жара и пожарная опасность

Завтра, в субботу, 6 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается такая же летняя жара и повішенная пожарная опасность.
6-8 июля ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, только 6-7 июля в Белгороде-Днестровском — высокая (IV класса).
Прогноз погоды в Одессе на 6 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 29-31°C.
Температура морской воды 23-24°C
Прогноз погоды в Одесской области на 6 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.