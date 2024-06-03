Прогноз синоптиків на 4 червня: штормове попередження

Завтра, у вівторок, 4 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода залишиться теплою, але місцями очікуються дощі та гроза.
Штормове попередження: протягом доби 4 червня по Одесі та області очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 4 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі помірний дощ, вдень невеликий. Гроза.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 24-26°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі помірний дощ, місцями значний.
Вдень невеликий дощ. Гроза. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 24-29°C, місцями до 32°C.
На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.