Прогноз синоптиков на 4 июня: штормовое предупреждение

Прогноз синоптиков на 4 июня: штормовое предупреждение

Завтра, во вторник, 4 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода останется теплой, но местами ожидаются дожди и гроза.

Штормовое предупреждение: в течение суток 4 июня по Одессе и области ожидается гроза.

Прогноз погоды в Одессе на 4 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью умеренный дождь, днем небольшой. Гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 24-26°C.

Температура морской воды 20-21°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью умеренный дождь, местами значительный.

Днем небольшой дождь. Гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°C, днем 24-29°C, местами до 32°C.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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