Прогноз синоптиков на 4 июня: штормовое предупреждение

Прогноз погоды на 3 июня: порадует ли одесситов понедельник Завтра, в понедельник, 3 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков в Одессе синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей не прогнозируют, а по области возможны кратковременные дожди и грозы. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каков прогноз на второй день июня По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 2 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. В Одесе без существенных осадков, а по области местами возможны дожди и грозы. ПОДРОБНЕЕ