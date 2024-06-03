Прогноз синоптиков на 4 июня: штормовое предупреждение

Завтра, во вторник, 4 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода останется теплой, но местами ожидаются дожди и гроза.
Штормовое предупреждение: в течение суток 4 июня по Одессе и области ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 4 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью умеренный дождь, днем небольшой. Гроза.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 24-26°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью умеренный дождь, местами значительный.
Днем небольшой дождь. Гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 24-29°C, местами до 32°C.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.