Прогноз синоптиків на 30 липня: тепло та комфортно

Завтра, у вівторок, 30 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та комфортна погода. Божевільної спеки не прогнозується.
Прогноз погоди в Одесі на 30 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 23-24°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 липня
По Одеській області завтра очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 24-29°C.
На автошляхах області видимість добра.