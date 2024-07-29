Прогноз синоптиків на 30 липня: тепло та комфортно

Прогноз синоптиків на 30 липня: тепло та комфортно

Завтра, у вівторок, 30 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та комфортна погода. Божевільної спеки не прогнозується.

Прогноз погоди в Одесі на 30 липня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°C, вдень 26-28°C.

Температура морської води 23-24°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 30 липня

По Одеській області завтра очікується наступне.

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 15-20°C, вдень 24-29°C.

На автошляхах області видимість добра.

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