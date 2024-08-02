Прогноз синоптиків на 3 серпня: тепло та комфортно

Завтра, у суботу, 3 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та відносно комфортна погода.
Прогноз погоди в Одесі на 3 серпня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 21-23°C, вдень 28-30°C.
Температура морської води 15-16°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 серпня
Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-23°C, вдень 28-33°C.
На автошляхах області видимість добра.