Прогноз синоптиков на 3 августа: тепло и комфортно

Завтра, в субботу, 3 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 3 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 15-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 августа
Переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-23°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.