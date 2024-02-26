Прогноз синоптиків на 27 лютого: яка погода очікується в Одесі

Завтра, у вівторок, 27 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим, але вітряним днем. У місті оголошено штормове попередження.
Прогноз погоди в Одесі на 27 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 7-9°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 лютого
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 7-12°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.