Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на 27 лютого: яка погода очікується в Одесі

Прогноз синоптиків на 27 лютого: яка погода очікується в Одесі

Завтра, у вівторок, 27 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим, але вітряним днем. У місті оголошено штормове попередження.

Прогноз погоди в Одесі на 27 лютого

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 7-9°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 27 лютого

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 7-12°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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