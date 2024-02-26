Прогноз синоптиків на 27 лютого: яка погода очікується в Одесі

Прогноз погоди: на що чекати одеситам 26 лютого Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів розповіли, яка погода очікується в Одесі, завтра, у понеділок 26 лютого 2024 року, і чи вщухне поривчастий вітер, який так дошкуляв городянам у вихідні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 22 лютого: який прогноз синоптиків на четвер У четвер, 22 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів місцями покажуть до 12 градусів вище за нуль. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ