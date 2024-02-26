Прогноз синоптиков на 27 февраля: какая погода ожидается в Одессе

Завтра, во вторник, 27 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым, но ветреным днем. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одессе на 27 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 февраля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 7-12°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.