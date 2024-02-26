Прогноз синоптиков на 27 февраля: какая погода ожидается в Одессе

Прогноз погоды: чего ожидать одесситам 26 февраля Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей рассказали, какая погода ожидается в Одессе, завтра, в понедельник 26 февраля 2024 года и утихнет ли порывистый ветер, так досаждавший горожанам на выходных. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг Завтра, в четверг, 22 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров местами покажут до 12 градусов выше нуля. ПОДРОБНЕЕ