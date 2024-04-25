Прогноз синоптиків на 26 квітня: знову туман

Завтра, у п’ятницю, 26 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Є ймовірність невеликих дощів та туману.
Прогноз погоди в Одесі на 26 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12°C, вдень 16-18°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°C, вдень 16-21°C.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.