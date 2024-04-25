Прогноз синоптиков на 26 апреля: снова туман

Завтра, в пятницу, 26 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Есть вероятность небольших дождей и тумана.
Прогноз погоды в Одессе на 26 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 16-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 16-21°C.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.