Прогноз синоптиків на 24 травня: оголошено штормове попередження

Завтра, у п’ятницю, 24 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 24 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°C, вдень 25-27°C.
Температура морської води 19-20°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 24 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°C, вдень 25-30°C.
На автошляхах області видимість добра.